ثقافي / "الهندسة الصوتية وثقافة الإنتاج الموسيقي" دورة ينظمها فنون المدينة المنورة
الاثنين 1444/5/25 هـ الموافق 2022/12/19 م واس
المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واس
نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة أمس دورة بعنوان " الهندسة الصوتية وثقافة الإنتاج الموسيقي " قدمها الدكتور المهندس نور الدين نوري وذلك بمقر الجمعية بالمدينة المنورة .
وتناولت الدورة عددا من المحاور حول هندسة الصوت الموسيقية وعلم الغناء والعزف الموسيقي وتأثير الموسيقى النفسي والموسيقى العالمية والمحلية والطرق الحديثة للإنتاج الفني.
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