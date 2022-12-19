هاواي 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأصيب 36 شخصًا بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة، جراء تعرض طائرة تابعة لشركة "خطوط هاواي الجوية" الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة أثناء توجهها إلى "هونولولو" أكبر مدن ولاية هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية.وأوضحت شركة الطيران في بيان لها أن الرحلة (إتش إيه35)، والتي كانت متجهة من "فينيكس" إلى "هونولولو" واجهت اضطرابات جوية شديدة وهبطت بأمان في هونولولو، وقد جرى توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد طاقمها في المطار للإصابات الطفيفة، بينما تم نقل البعض إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية.وأشارت إلى ان الطائرة من طراز (إيرباص إيه330)، وكانت تقل 278 راكبًا و 10 من أفراد طاقمها عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر.// انتهى //07:40ت م0015