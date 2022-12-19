الأحساء 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسقدمت المراكز المتخصصة في محافظة الأحساء خدماتها لـ 3303 مستفيداً، وشملت العديد من الخدمات العلاجية المختلفة.وأوضحت "صحة الأحساء " أن عدد المستفيدين من مراكز القلب للعيادات الخارجية بلغ 1940 مستفيداً و39 لمرضى القسطرة، إضافة إلى 161 اجراء، فيما بلغ عدد مرضى الجراحة 4، و 8 إجراءات جراحية.كما قُدمت الخدمات في مراكز العيون لـ1062 مستفيداً من العيادات، و17 عملية, واستفاد من خدمات مراكز البدانة 21 مرضى جدد وعمليتين، إلى جانب استفادة 32 من مرضى العيادات "متابعة"، و16 مرضى افتراضي، وفي مراكز العقم استجابة حالة عقم اولي 3 سنوات بالمنشطات.يُذكر أن مراكز السكر قامت بتطبيق الهدف الأول والرابع من الأهداف العالمية لسلامة المرضى للربع الثالث حتى أكتوبر لعام 2022م, وتم عمل حملة تطوعية ليوم السكر العالمي تحت شعار "تحكم بالسكري تتحكم بحياتك" في مجمع العثيم المول و لمدة يومين، حيث تم خلالها توعية المجتمع عن السكري ، مشتملة على أركان لكل من فحص قياس السكري العشوائي و مخزون السكري HBA1C ، الاستشارات الطبية، التثقيف السكري، القدم السكري، التغذية، العيون، الكلى، والأسنان، فيما شاركت العيادات التخصصية لاضطرابات النمو والسلوكبمستشفى الصحة النفسية بالأحساء في اليوم العالمي لذوي الاعاقة، وصحة الطفل، وذلك من خلال ركن تثقيفي وتوعوي يهدف لرفع مستوى الوعي لدى المراجعين والزوار عبر توزيع البروشورات وتقديم الارشادات والمشورة للمراجعين والزوار ، وذلك بمبنى العيادات الخارجية.// انتهى //09:15ت م0016