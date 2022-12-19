نجران 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسنفذت أمانة منطقة نجران خلال شهر نوفمبر الماضي، 1217 جولة رقابية شملت المحال التجارية والأسواق المركزية، وذلك للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات البلدية والصحية ووسائل السلامة.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 309 مخالفات للإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية، مشيرةً إلى أن الفرق الميدانية، مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية.// انتهى //09:17ت م0017