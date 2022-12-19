القدس المحتلة 25 جمادي الأولى 1444هـ الموافق 19ديسمبر 2022م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرة فلسطينيين، في مناطق متعددة من الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين، خلال مداهمات واقتحامات لمنازل الفلسطينيين في القدس، كما اعتقلت ستة فلسطينيين بعد اقتحامها لقرى قضاء الخليل وبيت لحم.في السياق ذاته، جدد المستوطنون اليوم عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية من قوات الاحتلال التي تواصل انتشارها المكثف على مداخل الأقصى.// انتهى //09:36ت م0018