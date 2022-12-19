الرباط 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بنتائج الزيارة التي قامت بها للمغرب وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، مبزرة اتفاق البلدين على حل الخلافات المتعلقة بالقضايا القنصلية.وسلطت الضوء على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت بتونس، لاختيار 161 نائبًا جديدًا بمجلس نواب الشعب.وأخبرت صحف الاثنين عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارًا يقضي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، قدمته مصر بالتنسيق مع فلسطين، نيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وتطرقت إلى توصل الاتحاد الأوروبي أمس، إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لسوق الكربون يشكل الجزء الرئيسي من خطة المناخ الأوروبية.ونشرت الصحف تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن تغير المناخ أدى إلى تفشي غير مسبوق للكوليرا، في جميع أنحاء العالم هذا العام.ولفتت صحف المغرب إلى حصول المغرب المرتبة الرابعة في منافسات كأس العالم التي أقيمت بقطر، مشيرة إلى وصول هذا الحدث العالمي إلى نهايته.// انتهى //09:45ت م0019