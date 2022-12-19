جدة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساستقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، في مقر البنك بجدة أمس، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أحمد المريخي.وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الخطوات المقبلة في التعاون المشترك، ومناقشة مبادرة البنك الإسلامي للتنمية والأمم المتحدة بشأن التمويل الاجتماعي والإسلامي.// انتهى //10:33ت م0029