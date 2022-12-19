عام / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يستقبل مستشار الأمين العام للأمم المتحدة
الاثنين 1444/5/25 هـ الموافق 2022/12/19 م واس
جدة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واس
استقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، في مقر البنك بجدة أمس، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أحمد المريخي.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الخطوات المقبلة في التعاون المشترك، ومناقشة مبادرة البنك الإسلامي للتنمية والأمم المتحدة بشأن التمويل الاجتماعي والإسلامي.
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10:33ت م
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