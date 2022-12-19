إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، دعوة باكستان للمجتمع الدولي إلى ضرورة التنفيذ المبكر لصندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان المتضررة من الكوارث الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ.وسلطت الضوء على تأثر النشاط العام في المناطق الشمالية من باكستان إثر تساقط الثلوج بكثافة، والتي أدت إلى إغلاق الطرق في المناطق الجبلية.وتناولت صحف الاثنين الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر إرهابية على مركز للشرطة شمال غرب باكستان ما أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة.وتابعت زيارة وفد مجلس النواب الليبي إلى باكستان، والذي اطلع على البرامج التدريبية لمعهد الخدمات البرلمانية في إسلام آباد.وأخبرت عن مقتل وإصابة العشرات جراء اشتعال حريق في صهريج للوقود في نفق شرق أفغانستان.وتطرقت الصحف الباكستانية إلى فوز منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم بعد تغلبه على نظيره الفرنسي، في مونديال قطر.// انتهى //10:50ت م0030