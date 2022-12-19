القاهرة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع بسلسلة الصوامع الإستراتيجية في البلاد.ونقلت عن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ إليها.وواكبت صحف الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى اقتحام عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، وملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرابطين الفلسطينيين واعتقال عدد منهم.وتابعت انطلاق فعاليات المؤتمر السابع للإسكان العربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتةً الانتباه إلى تأكيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن التخطيط العمراني المنشود يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات الناجمة عن المناخ، ويضع قواعد مرنة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية المتاحة باستخدام التكنولوجيا الذكية.وتناقلت صحف القاهرة تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من الهجرة غير المُنَظّمة، داعيًا إلى إنقاذ أرواح المهاجرين وحماية حقوقهم عبر أنحاء العالم.// انتهى //10:50ت م0031