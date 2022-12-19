عمّان 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم التفجير الإرهابي الذي استهدف دوريةً أمنية من الشرطة الاتحادية العراقية في محافظة كركوك، وأسفر عن وقوع عددٍ من الضحايا والإصابات.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانة واستنكار الأردن الشديدين لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها المطلق مع العراق ودعمها للجهود التي يبذلها في الحفاظ على أمنه واستقراره، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //11:05ت م0034