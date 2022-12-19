عنيزة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأبرمت الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة والغرفة التجارية بمحافظة الخرج أمس، اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما في المجالات الفنية والإدارية وتبادل الخبرات في الجوانب التي تخدم قطاع الأعمال لمنتسبي الغرفتين، إضافة إلى تنظيم عدد من البرامج واللقاءات المشتركة، والتنسيق بين اللجان القطاعية للتداول حول السبل المناسبة لتطوير الأعمال وتفعيل دورها لخدمة رجال وسيدات الأعمال .ووقع المذكرة من جانب غرفة عنيزة رئيس مجلس الإدارة نزار الحركان، ومن جانب غرفة الخرج رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالعزيز الشريف .وتنص المذكرة على تفعيل مجالات التعاون بما يُمكن الغرفتين من الاستفادة من الامكانيات والخبرات المتاحة في كل غرفة، وتعاون الطرفين للإسهام بالوسائل والإمكانات المتاحة.// انتهى //11:08ت م0036