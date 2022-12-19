الخرطوم 25جمادي الأولى 1444ه الموافق 19ديسمبر2022واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اهتمامها بعقد وزير الدفاع السوداني الفريق الركن يس إبراهيم جلسة مباحثات مشتركة بالخرطوم أمس مع نظيره اليمني الفريق الركن محسن محمد حسين، حيث بحث الجانبان العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية تطويرها والدفع بها إلى الأمام بجانب تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل.وسلطت الضوء على احتفال أكاديمية نميري العسكرية العليا بالخرطوم أمس بتخريج دورتي الدفاع الوطني رقم (34) والحرب العليا رقم (22)، وذلك بحضور رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.وتناولت صحف الاثنين الانتباه إلى شروع القوى المدنية السودانية الموقّعة على الاتّفاق الإطاري مع المكوّن العسكري في أولى خطوات إعداد برنامج الحكومة المقبلة.وأخبرت عن توقيع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والسفارة النرويجية في الخرطوم، اتفاقية بقيمة (15) مليون دولار، لمصلحة (20) ألف من صغار المزارعين والرعاة “في مواجهة تغير المناخ في السودان.وتطرقت صحف السودان إلى الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على المنازل والمركبات الفلسطينية في الضفة الغربية.// انتهى //11:11ت م0037