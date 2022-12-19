مكة المكرمة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة المكتبات والشؤون الثقافية، سلسلة من البرامج والفعاليات، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.وأوضحت وكيل الرئيس العام للمكتبات والشؤون الثقافية النسائية الدكتورة كاميليا محمد الدعدي، أن إدارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع إدارة مكتبة المسجد الحرام، أقامت برنامج "سحر البيان" ضمن مبادرة "ثقافتنا هويتنا"، وفعالية "كلم" بجامع عائشة الراجحي، كما قدمت إدارة الأنشطة والفعاليات برنامج "اللغة العربية ريادة وانطلاقة" عبر المنصة الافتراضية، بينما أقامت الإدارة العامة بمكتبة الحرم المكي الشريف النسائية ممثلة بإدارة مكتبة الطفل فعالية "لغتي الأم" حضورياً في مقر المكتبة.وأكدت أن الرئاسة تسعى لنشر المعرفة والثقافة محلياً وعربياً، مع التركيز على التراث الإسلامي والعربي، مشيرة إلى أن الرئاسة ممثلة بالإدارة العامة للدراسات والبحث العلمي، بهذه المناسبة أصدرت كتاب بعنوان (اللغة واللغويون في مكة المشرفة)، وكتاب بعنوان (لغة القرآن).// انتهى //11:12ت م0038