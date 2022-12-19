المنامة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك بجمهورية العراق، وأدَّى إلى مقتل عدد من أفراد الدورية وإصابة آخرين.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، مؤكدةً وقوف مملكة البحرين ودعمها لجمهورية العراق في جهودها للقضاء على الإرهاب، كما شددت على موقفها الرافض لكافة أشكال وصور التطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.// انتهى //11:25ت م0040