إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساستولى إرهابيون على مركز أمني للشرطة الباكستانية مخصص لعمليات مكافحة الإرهاب، بمدينة بانو في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان، واحتجزوا المُحققين كرهائن.وأوضح قائد الشرطة في مدينة بانو الدكتور محمد إقبال اليوم أنَّ قوات الأمن طوقت المركز من جميع الأطراف، وأنَّ اثنين من رجال الشرطة قتلوا وأصيب آخرون خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين الذين يطالبون بمنحهم عبوراً آمناً إلى أفغانستان المجاورة.من جانبه أوضح المتحدث باسم رئيس حكومة إقليم خيبر بختنونخواه محمد علي سيف أنَّ الوضع تحت السيطرة، وأنَّ قوات الأمن بدأت عمليتها.// انتهى //11:34ت م0045