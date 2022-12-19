الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم، تقرير مقياس الجيل الخامس في مدينة الرياض للربع الثالث من عام 2022م، الذي يهدف إلى رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.ويكشف التقرير عن متوسط سرعات التحميل، وتغطية الجيل الخامس في مدينة الرياض، حيث أظهر بلوغ متوسط سرعة التحميل للإنترنت في مدينة الرياض 248 ميجابت في الثانية، كما كشف عن وصول نسبة إجمالي التغطية فيها إلى 93.6%.وأشارت الهيئة في تقرير "مقياس" إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية (stc) لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في متوسط سرعات التحميل بمدينة الرياض بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 283.5 ميجابت في الثانية، فيما حلت موبايلي ثانياً بتسجيل متوسط سرعة يبلغ 218.13 ميجابت في الثانية، وشركة زين ثالثاً بمتوسط سرعة بلغ 206.85 ميجابت في الثانية.وكشفت الهيئة عن تصدر شركة زين لقائمة مقدمي خدمات الاتصالات في تغطية الجيل الخامس بمدينة الرياض بنسبة وصلت إلى 89.9%، فيما حلت شركة الاتصالات السعودية (stc)ثانيا بنسبة 81.7%، تتبعها موبايلي بنسبة تغطية وصلت إلى 74.2%.ويأتي تقرير "مقياس الرياض" في إطار عمل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الساعي إلى تعزيز التنافسية في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، لإيجاد بيئة محفزة استثمارية تسهم في جذب المستثمرين، ويمكن الاطلاع على التقرير بزيارة الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/ar/indicators/Documents/MEQYAS_202103RUH.pdf.// انتهى //11:45ت م0046