تونس 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها للإعلان الجزئي لنتائج الانتخابات التشريعية في دورتها الأولى في بعض الجهات التي تم إجراؤها أول أمس في انتظار الإعلان الرسمي اليوم عن كامل النتائج.وسلطت الضوء على إعلان المجلس الرئاسي الليبي عقد الاجتماع التحضيري لملتقى المصالحة الوطنية في الثامن من يناير المقبل بالعاصمة طرابلس بعد التأكيد على كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية لاختيار ممثليها للاجتماع الذي سيضم كل مكونات الشعب الليبي.وتطرقت الصحف التونسية في متفرقات أخرى إلى مقتل 7 من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل وجرح 3 آخرين في هجوم نسب إلى تنظيم داعش استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لمصر بـ3 مليارات دولار.// انتهى //11:48ت م0047