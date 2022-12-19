الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسافتتح سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، معرضاً فنياً يابانياً، بعنوان "التنويع والاستقلالية.. مطبوعات الرسامين اليابانيين المعاصرين"، وذلك في مؤسسة الفن النقي بالرياض، بحضور صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن، مؤسس " مؤسسة الفن النقي".وقد ألقى السفير الياباني بهذه المناسبة كلمة، أعرب فيها عن أمله في أن يسهم المعرض في تعميق فهم الشعب السعودي للثقافة اليابانية وتعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين الصديقين.وقال: أود أن تستمتعوا بجانب آخر من الثقافة اليابانية من خلال الاطلاع على الأعمال الفنية للرسامين اليابانيين المعاصرين".ويقدم المعرض أعمالاً متفرقة لفنانين يابانيين معاصرين استكشفوا مجموعة واسعة من الإمكانات من خلال مطبوعات نشرت في السبعينيّات للقرن الماضي، ووسّعوا نطاق التعبير عنها في الفن المعاصر باستخدام وسائل الطباعة.مما يذكر أن المعرض الذي تنظمه مؤسسة الفن النقي بالتعاون مع مؤسسة اليابان، سيكون مفتوحاً للجمهور حتى 7 يناير 2023م.// انتهى //12:08ت م0048