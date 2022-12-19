جدة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة عصام بن حسن شحاته.وتسلّم سموّه نسخة من التقرير السنوي لأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام 1443هـ ، وتضمن البرامج والحملات التوعوية التي تقيمها الهيئة بمحافظة جدة.// انتهى //12:27ت م0050