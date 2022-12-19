القاهرة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسبدأت اليوم بالقاهرة أعمال المؤتمر العربي الـ 21 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، الذي يعقد بعنوان "تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي"، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي للشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارات الصحة بالدول العربية، وبمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية.ويناقش المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين، تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، ووسائل تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحي بما يضمن الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، بالإضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الاستدامة والمرونة في نظم التمويل الصحي لتكون قادرة على مواجهة المتغيرات والتحديات المعاصرة، وتقديم خدمات صحية ذات فاعلية وكفاءة وجودة مع ضمان الحماية المالية للأفراد والمجتمعات.// انتهى //12:36ت م0051