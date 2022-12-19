الأحساء 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأبرز مهرجان واحة الأحساء الذي تنظمه الهيئة العامة للتراث، بالتعاون مع محافظة وأمانة الأحساء في خمسة مواقع تاريخية وأثرية في محافظة الأحساء، المهارات الفنية والتشكيلية لصانعي النسيج وتسويق منتجاتهم أمام زوار المهرجان.وأوضح صانعو النسيج أن هذه المهنة تعتمد بالدرجة الرئيسة على استخدام الخيوط القطنية والإبرة دون أي تدخل آلي، مشيرين إلى أن الصناعات المتعلقة بالنسيج ترتبط بالعديد من الصناعات الجمالية التي منها صنع حامل لأحواض الزراعة، ومفارش للطاولات، وأبجورات لغرف النوم، مبينين أن بعض هذه الصناعات تستغرق مدة شهرين للانتهاء منها، وأن مهنة صناعة النسيج تعلم الإنسان الصبر لما فيها من جهد وتعب.من جانب آخر, جذبت فعالية الرسم والفن التشكيلي البورتريه الواقعي التي يشارك فيها عدد من الفنانين التشكيلين في محافظة الأحساء وخارجها، ومرتادو المهرجان من مختلف الأعمار والأجناس.وأوضح فنانو الفن التشكيلي البورتريه أن هذا الفن يعتمد على رسم الشخصية بحسب وجهة نظر الرسام، منوهين أن فن البورتريه يعد أحد أنواع الرسم التي ينظر إليها الفنانون على أنها معقدة، وذلك لاعتمادها على تقديم الشخصية عبر ملامح الوجه.// انتهى //12:36ت م0052