بغداد 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف العراقيه بقمة بغداد الثانية التي ستنطلق غداً في الأردن واعتبرتها حدثاً مهما لمشاركة دول مهمة فيها مثل المملكة العربية السعوديه ومصر وفرنسا التي تتولى إدارة القمة مع العراق والأردن.وتناولت صحف الاثنين مباحثات الخارجيه العراقيه مع حلف الناتو وبحث الدعم والتعاون المشترك في مجال بناء الخبرات والقدرات العسكرية .وأشارت الصحف إلى دعوة زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود برزاني القوى السياسية لتنفيذ الاتفاقيات التي تشكلت على ضوئها الحكومه الحالية .// انتهى //12:40ت م0053