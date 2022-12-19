الأحساء 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأقامت هيئة التراث بالتعاون مع محافظة وأمانة الأحساء ونادي الأحساء الأدبي ندوة ثقافية بعنوان: "ميناء العقير.. نافذة على العالم" ضمن مهرجان واحة الأحساء، بحضور عدد من المثقفين، وذلك في متنزه عين نجم في مدينة المبرز.واستعرضت الندوة عدداً من المحاور أبرزها: تاريخ ميناء العقير، وميناء العقير النافذة التجارية للأحساء على العالم، إضافة إلى أهمية الميناء التاريخية، وتاريخ الأحساء الحضاري والثقافي.وأكدت الندوة أن ميناء العقير يمثل حلقة وصل تجارية مع الهند وسيلان وباكستان وبلاد السند والصين في تلك الحقبة الزمنية وممر التجارة القديمة إلى مختلف دول المنطقة، حيث كانت ساحات الميناء تعج بالبضائع، وإبرام التجار للصفقات التجارية حيث يمثل الميناء 50%من الاقتصاد المحلي.//انتهى//12:44ت م0054