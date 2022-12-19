نجران 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأحبطت دوريات حرس الحدود بقطاع سقام بمنطقة نجران تهريب (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربها، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها، وهو مواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمهربات لجهة الاختصاص.// انتهى //12:53ت م0055