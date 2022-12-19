اجتماعي / جمعية حقل الخيرية تطلق مشروع "كسوة الشتاء" بأكثر من 330 ألف ريال
الاثنين 1444/5/25 هـ الموافق 2022/12/19 م واس
حقل 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واس
بدأت جمعية حقل الخيرية بمحافظة حقل اليوم, تسليم الأسر المستفيدة " كسوة الشتاء"، التي تأتي ضمن المشاريع والبرامج الإنسانية التي تقدمها الجمعية بشكل سنوي.
وأوضحت الجمعية، أنها جمعت بيانات المستفيدين المسجلين في الجمعية، وشرعت في توزيع الملابس الشتوية، وأجهزة التدفئة، بالإضافة إلى تسليمهم قسائم شرائية، وبلغت القيمة النقدية لمواد الحملة "333050" ريالاً, مؤكدةً أن الجمعية تعمل على إيصال خدماتها إلى جميع المستفيدين.
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