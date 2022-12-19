حقل 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسبدأت جمعية حقل الخيرية بمحافظة حقل اليوم, تسليم الأسر المستفيدة " كسوة الشتاء"، التي تأتي ضمن المشاريع والبرامج الإنسانية التي تقدمها الجمعية بشكل سنوي.وأوضحت الجمعية، أنها جمعت بيانات المستفيدين المسجلين في الجمعية، وشرعت في توزيع الملابس الشتوية، وأجهزة التدفئة، بالإضافة إلى تسليمهم قسائم شرائية، وبلغت القيمة النقدية لمواد الحملة "333050" ريالاً, مؤكدةً أن الجمعية تعمل على إيصال خدماتها إلى جميع المستفيدين.// انتهى //12:56ت م0056