جنيف 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساحتفلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو في مقرها في باريس باليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر من كل عام، تحت شعار مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية.وتنظم اليونيسكو الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدي اليونيسكو، وبالشراكة مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.وقد سلطت الاحتفالات هذا العام الضوء على المساهمات الغزيرة للغة العربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية، فضلا عن إنتاج المعارف.وتضمنت عدة عروض ثقافية ومناقشات وموائد مستديرة تهدف إلى زيادة الوعي بالطرق العديدة التي تسهم بها اللغة العربية في التنوع الثقافي، وشارك فيها الأكاديميون والباحثون والخبراء والشباب.وتناولت المناقشات تجربة اللغة العربية وتفاعلها مع اللغات الأخرى، والقيم الإنسانية المشتركة، ووضع تصور للتماسك والإدماج الاجتماعي من خلال التعددية اللغوية.// انتهى //12:56ت م0057