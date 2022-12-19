كامبلا 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأعلنت أوغندا إرسال 1556 جندياً من قوات حفظ السلام إلى الصومال ليحلوا محل قوات أخرى عملت في الصومال لمدة عام واحد.وتتمثل مهام القوات الأوغندية في الصومال في إضعاف القدرات القتالية لحركة الشباب الإرهابية بشكل صارم حتى يتمكن الجيش الصومالي من تولي المسؤولية التي تضطلع بها القوات الأوغندية نيابة عن قوة الاتحاد الإفريقي من أجل السلام والأمن في الصومال.وكانت أوغندا أول دولة ساهمت بقواتها في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال حيث نشرت قواتها في مقديشو مطلع عام 2007 للمساعدة في إعادة الأمن والاستقرار في هذه البلاد.// انتهى //12:57ت م0058