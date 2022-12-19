القدس 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه اليوم، طواقم الأمم المتحدة العاملة في فلسطين بوضع آليات مراقبة دولية أممية في المناطق المستهدفة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية من قتل وعدوان وتكثيف المستوطنين لاعتداءاتهم بحق الشعب الفلسطيني.وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أنَّ الأمم المتحدة لديها أكثر من 400 مركبة وألف موظف يمكن تأهيلهم ليصبحوا مراقبين دوليين لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، لافتاً النظر إلى أنَّ كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي وتصريحاته بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم لاسترجاع حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.// انتهى //13:03ت م0062