عمّان 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية اليوم، مقتل ثلاثة أفراد من منتسبيها بعد مداهمة لخلية إرهابية ممن يحملون الفكر التكفيري والمشتبه بهم بمقتل العميد عبدالرزاق الدلابيح قبل أيام.وقالت المديرية في بيان إن المداهمة أسفرت عن مقتل أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على تسعة آخرين وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة الناريةوأكّدت المديرية أن قوة أمنية خاصة قامت بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة مقتل العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأخوة الأشقاء من حملة الفكر التكفيري .وأضافت أنّ القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة وتم الاشتباك معه مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة آخرين ومقتل الإرهابي مُطلق النار.// انتهى //13:23ت م0066