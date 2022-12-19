نجران 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، باهتمام وحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله -، في دعم برامج توطين الوظائف، وإيجاد فرص العمل الحقيقية للجادين والباحثين عن عمل لدى منشآت القطاع الخاص الراغبة في التوطين لسد حاجتها من الكوادر الوطنية، إضافةً إلى رفع مستوى مشاركة أبناء وفتيات الوطن في بيئات عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عمر بن محمد النعمي.واطّلع سموه خلال اللقاء على نتائج التوطين في الربع الثالث من العام الجاري، منوهاً بدعم قطاع الأعمال لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص.// انتهى //13:27ت م0068