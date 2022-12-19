الدمام 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية غدًا حفل استقبال غرفة الشرقية السنوي لرجال وسيدات الأعمال، وذلك بمركز معارض شركة الظهران الدولية "اكسبو".وأوضح رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، أن حفل الاستقبال السنوي يهدف إلى تعميق آليات التواصل وفتح مساحات للتحاور وتبادل الأفكار بين قطاع الأعمال في المنطقة وبعضهم البعض وبينهم وبين مسؤولي مختلف الجهات الأهلية والحكومية، مشيراً إلى أن الحفل سيشهد تكريمًا لأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية في دورته الثامنة عشر، آملاً أن يدعم الحفل البيئة الاقتصادية ويكون قيمة مُضافة في تعزيز العمل الاستثمار في المنطقة.من جانبه بين أمين الغرفة عبد الرحمن الوابل، أن للحفل دور مهم في تعميق الروابط والعلاقات بين مشتركي الغرفة وبعضهم البعض وأيضًا بين القطاع الخاص والقطاع العام في الدولة، لافتاً النظر إلى أن الحفل السنوي يعد أحد أهم الأنشطة التي تنظمها الغرفة، وذلك في إطار سعيها المتواصل نحو تعميق الأواصر والعلاقات الاجتماعية بين مشتركي الغرفة وبين ممثلي القطاعات الحكومية.// انتهى //15:29ت م0105