جيزان 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم ، مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي، وعدداً من منسوبي الهيئة.وتسلّم سموه خلال الاستقبال، تقريراً خاصاً حول برامج وأعمال الهيئة والخدمات التي قدمتها وتقدمها لأبناء المنطقة، منوهاً بجهودها التوعوية الهادفة لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع بكل ما يهمه في أمور دينه ودنياه.وثمن العمل النوعي الذي يمثّله فرع الرئاسة في المنطقة للتوعية بسلوك المنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن، منطلقة في ذلك من تعاليم الدين الحنيف، في جميع برامجها التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية للإسهام بما يضمن تنفيذها على أفضل وجه، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //15:30ت م0106