الخرطوم 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأكمل السودان وإثيوبيا عملية تبادل عشرات الأسرى، بينهم مدنيون تحت إشراف الصليب الأحمر الدولي.وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله في تصريح صحفي اليوم، أنَّ الحكومة السودانية سلّمت نظيرتها الإثيوبية (53) جندياً كانوا قد لجأوا إلى السودان إبان المواجهات المسلحة بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير التيغراي.وأضاف: الحكومة تسلمت 9 مواطنين سودانيين، بينهم اثنان من الجنود ضمن عملية تبادل الأسرى التي جرت في منطقة القلابات على الحدود بين البلدين.// انتهى //15:34ت م0108