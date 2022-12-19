الرياض 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واساستقبل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة، اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة السودانية الفريق الأول الركن محمد عثمان الحسين الحسن.وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:36ت م0109