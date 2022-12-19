عام / سمو أمير منطقة حائل يطّلع على التقرير السنوي لتجمع حائل الصحي خلال عام 2022
الاثنين 1444/5/25 هـ الموافق 2022/12/19 م واس
حائل 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واس
اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على التقرير السنوي وأبرز أعمال وخدمات تجمع حائل الصحي خلال العام الجاري 2022م، وأبرز الاستعدادات لتدشين عدد من المشاريع والخدمات الجديدة التي يجري العمل عليها .
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة المهندس عبدالله الرخيص، والرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي ونوابه .
ونوّه سموه بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير الصحة، مشيداً بما تحقق، متطلعاً إلى بذل المزيد من الإنجازات والخدمات المُثلى للمواطنين.
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