حائل 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على التقرير السنوي وأبرز أعمال وخدمات تجمع حائل الصحي خلال العام الجاري 2022م، وأبرز الاستعدادات لتدشين عدد من المشاريع والخدمات الجديدة التي يجري العمل عليها .جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة المهندس عبدالله الرخيص، والرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي ونوابه .ونوّه سموه بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير الصحة، مشيداً بما تحقق، متطلعاً إلى بذل المزيد من الإنجازات والخدمات المُثلى للمواطنين.// انتهى //15:46ت م0113