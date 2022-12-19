الدمام 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسبحث معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، بمقر الأمانة، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية محمد بن ناصر آل دايل، أوجه وسبل التعاون المشترك بين الجهتين.واطّلع معاليه على إنجازات الجمعية ومشاريعها، مؤكداً استعداد الأمانة وسعيها لتعزيز التعاون المشترك، وخاصة في سياق حماية الثروة الحيوانية وتقديم الرعاية الصحية لها لحمايتها من الأمراض المشتركة التي قد تضر بالإنسان، مرحباً بجميع المبادرات التي من شأنها أن تحقق أهداف الجمعية ودورها في تنمية وتنظيم الحركة التعاونية في مجال الثروة الحيوانية، وغيرها من الخدمات.بدوره نوّه رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية بالمنطقة الشرقية، بجهود الأمانة المبذولة والدعم الذي تقدّمه الأمانة في هذا المجال، وخاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات التي تعزز دور الثروة الحيوانية بالشرقية.// انتهى //15:55ت م0114