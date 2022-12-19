عام / أمانة حائل تعالج العديد من بلاغات التشوه البصري بالمنطقة
الاثنين 1444/5/25 هـ الموافق 2022/12/19 م واس
حائل 25 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 19 ديسمبر2022 م واس
عالجت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 743 بلاغاً خلال الأيام الخمسة الماضية تتعلق بالتشوه البصري في مدينة حائل.
وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي أن أمانة المنطقة أنهت معالجة 338 بلاغاً لمعالجة الشوارع، و140 بلاغاً يخص معالجة الحاويات، وصيانة ومعالجة 165 عامود إنارة، بالإضافة إلى 7 بلاغات تخص السيارات التالفة، و34 بلاغاً لإصلاح الأرصفة، مؤكدًا أن الأمانة تستهدف معالجة الملاحظات، والقضاء على مسببات التشوه البصري.
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