عام / أمانة حائل تعالج العديد من بلاغات التشوه البصري بالمنطقة

الاثنين 1444/5/25 هـ الموافق 2022/12/19 م واس
  • Share on Google+

حائل 25 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 19 ديسمبر2022 م واس
عالجت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 743 بلاغاً خلال الأيام ‏الخمسة الماضية تتعلق بالتشوه البصري في مدينة حائل.‏
وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن ‏فهد آل علي أن أمانة المنطقة أنهت معالجة 338 بلاغاً لمعالجة الشوارع، و140 بلاغاً يخص معالجة الحاويات، وصيانة ومعالجة 165 عامود ‏إنارة، بالإضافة إلى 7 بلاغات تخص السيارات التالفة،‏ و34 بلاغاً لإصلاح الأرصفة، مؤكدًا أن الأمانة تستهدف معالجة الملاحظات، والقضاء على مسببات التشوه البصري.‏
// انتهى //
16:00ت م
0117