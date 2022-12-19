حائل 25 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 19 ديسمبر2022 م واسعالجت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 743 بلاغاً خلال الأيام ‏الخمسة الماضية تتعلق بالتشوه البصري في مدينة حائل.‏وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن ‏فهد آل علي أن أمانة المنطقة أنهت معالجة 338 بلاغاً لمعالجة الشوارع، و140 بلاغاً يخص معالجة الحاويات، وصيانة ومعالجة 165 عامود ‏إنارة، بالإضافة إلى 7 بلاغات تخص السيارات التالفة،‏ و34 بلاغاً لإصلاح الأرصفة، مؤكدًا أن الأمانة تستهدف معالجة الملاحظات، والقضاء على مسببات التشوه البصري.‏// انتهى //16:00ت م0117