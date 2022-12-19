الجبيل الصناعية 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسأطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بإدارة الأمن الصناعي والسلامة اليوم، حملةً توعوية تحت شعار (سلامتي .. في رحلتي المدرسية)، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات بمتطلبات السلامة عند استخدام الحافلات المدرسية وعملية الصعود والنزول الصحيحة.وأكدت الهيئة الملكية أن الحملة التي تستمر أسبوعين، تعكس الأهمية البالغة للتوعية بالسلامة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وترسيخ متطلبات السلامة أثناء الصعود والنزول من الحافلات المدرسية، وذلك لحماية أبناءنا وبناتنا من أخطار الحوادث والمحافظة على سلامتهم في رحلتهم المدرسة، مشيرةً إلى أن الحملة تأتي امتداداً للبرامج والحملات التوعوية التي تنفذها الهيئة في جانب السلامة المرورية للطلاب والطالبات بشكل مستمر.// انتهى //16:00ت م0118