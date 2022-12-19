الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واستنظّم هيئة الأزياء لقاءً مفتوحاً يوم الخميس 22 ديسمبر، تحت عنوان: "فرص الشراكات في قطاع الأزياء"، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بالقطاع.ويتطرق اللقاء الذي يعقد افتراضياً لعدد من المحاور من أبرزها: تعريف الشراكات، وإستراتيجية هيئة الأزياء، ومبادرات ومشاريع الهيئة، والاقتراحات والأفكار.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الهيئة مع المهتمين بقطاع الأزياء؛ للتعريف بإستراتيجية هيئة الأزياء، وكيفية اختيار الشركاء الإستراتيجيين للهيئة، ومشاركة المهتمين بقطاع الأزياء الأفكار والاقتراحات.ودعت الهيئة الراغبين بالحضور إلى التسجيل من خلال الرابط: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/908/new// انتهى //16:00ت م0119