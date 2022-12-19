بريدة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم، اجتماعاً بعد تشكيل المجلس الاستشاري لتحقيق الرؤية بالإمارة، بحضور معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، وعدد من المسؤولين المعنيين.وأكد سموه أن مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة سيكون له دور كبير في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في تلبية احتياجات المواطن في المجالات كافة، لافتاً النظر إلى أن المجلس سيكون ذراعاً لتقييم مستهدفات رؤية المملكة في جميع القطاعات الحكومية، والإسهام في تحقيق أوجه التكامل بين الجهات الحكومية.وشهد الاجتماع استعراض عدد من الأفكار والرؤى التي تسهم في تحقيق وتقييم ما تمّ من مستهدفات مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة لدعم برامج رؤية المملكة 2030م.// انتهى //16:02ت م0120