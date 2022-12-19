الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسوقعت المديرية العامة لحرس الحدود والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص مذكرة تعاون، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص رئيس مجلس إدارة رابطة الرياضات المائية , ومدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري.وتهدف المذكرة إلى تنظيم كل ما يتعلق بالأنشطة الرياضية البحرية وتسهيل ممارستها وزيادة أعداد ممارسيها ورفع مستوى السلامة وفق اختصاصات الجهتين، والاستفادة من المنشآت والمرافق التدريبية الرياضية والطبية، والحملات التوعوية والندوات والمواقع والخدمات الإلكترونية الخاصة بكل جهة، وتطبيق اللوائح التنفيذية والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة الرياضية البحرية.// انتهى //16:27ت م0128