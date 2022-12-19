الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واستواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال مشروع الطريق الذي يربط مدينة الباحة بطريق الرياض/ الرين / بيشة، الذي يبلغ طوله 170 كم، وذلك ضمن جهودها في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بالخدمات المقدمة كافة، حيث يهدف المشروع للإسهام في رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل، ورفع مستوى السلامة في القطاع، وتحسين البنية التحتية للطرق، واختصار المسافة بين الباحة ومدينة الرياض والمنطقة الشرقية بحوالي 280 كم.ونجحت الوزارة في الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بنسبة 100%، فيما يتبقى أربع مراحل جاري العمل على تنفيذها، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 86% والتي يبلغ طولها 5 كم، كما سجلت المرحلة الرابعة وطولها 16 كم نسبة إنجاز بلغت 68%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الخامسة 44% وطولها 30 كم، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة 41% والتي يبلغ طولها 33 ، كما يتم استكمال التقاطع والذي بلغت فيه نسبة الإنجاز 51%.وقد عملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية طوال أكثر من 70 عاماً على بناء شبكات طرق متميزة وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية، بهدف ربط مدن ومحافظات المملكة بعضها وببعض، وتقريب المسافات الشاسعة، والإسهام في سهولة تنقل مستفيدي الطرق من السياح وقاصدي الحرمين الشريفين، إلى جانب النهضة بمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي أطوال شبكات الطرق في المملكة أكثر من 73 ألف كم.يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن، من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية عالية ومستوى عال من السلامة والجودة، حيث تستهدف الإستراتيجية الوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، مع تقليل نسبة تأخر تنفيذ مشاريع الطرق بحوالي 10%، وذلك للمضي قدماً في توسعة شبكة الطرق التي تعد من خلالها المملكة الأولى عالمياً في ترابطها وفق منتدى التنافسية العالمي.// انتهى //16:42ت م0130