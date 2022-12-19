القاهرة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسسجّلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر1 مليار جنيه ليصل إلى 6ر958 مليار جنيه، بعد تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 9ر2 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة بلغت 7ر0% مسجلاً 6ر14738 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة بلغت 82ر0% ليصل إلى 69ر2813 نقطة، وهبط مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا بنحو 18ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 04ر4160 نقطة.// انتهى //16:43ت م0131