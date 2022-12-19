الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسوقعت جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في مقر الجامعة بمدينة الرياض اليوم، اتفاقية تدريب للممارسين الصحيين والطلاب في جامعة المعرفة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود, بحضور عميد المعهد الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت، وعميد كلية الطب بجامعة المعرفة الدكتور خالد بن إبراهيم القميزي.وبموجب الاتفاقية تقوم المدينة الطبية في جامعة الملك سعود بتمكين الممارسين الصحيين والطلبة بما في ذلك طلبة الامتياز والمعيدين وطلبة الدراسات العليا في جامعة المعرفة من التدريب لديها وفق برنامج التدريب المعتمد من الطرفين.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاعات التعليمية والخدمية، حيث تحرص جامعة الملك سعود على تسخير جميع إمكانياتها لجميع القطاعات، وخاصة ما يتعلق بتأهيل الكوادر البشرية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:46ت م0135