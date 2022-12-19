الرياض 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واسعقد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، اجتماعاً مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس اللجنة ديفيد ماك اليستر.وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، ومناقشة أوجه تطوير التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد بن محمد العريفي، ورئيس لجنة الصداقة السعودية الأوروبية في مجلس الشورى الدكتور أيمن فاضل، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.// انتهى //16:50ت م0136