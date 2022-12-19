الطائف 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واساحتفت إدارة التعليم بالطائف باليوم العالمي للغة العربية 2022م تحت شعار "مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية"، بمشاركة مكاتب التعليم بالمحافظة والمحافظات التابعة لها تعليميًا، وذلك تعزيزاً لمكانة اللغة العربية وأهميتها.وأوضح مدير التعليم الدكتور فهد الشريف، أن برنامج الاحتفاء يتضمن حزمة من الفعاليات أبرزها مسابقة المنصة الإذاعية الرقمية التي أطلقتها إدارة نشاط البنين، وكذلك مسابقة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية ومسابقات لغتي هويتي وفصحى والعربية الرقمية التي أطلقتها إدارة نشاط الطالبات، إضافة إلى العديد من الورش التدريبية والمعارض المتنوعة.// انتهى //16:56ت م0137