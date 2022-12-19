عشق آباد 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واسشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إلى جانب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، اليوم، في الندوة الدبلوماسية السعودية التركمانية بمناسبة مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات بين البلدين، وذلك في معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركمانية، في العاصمة عشق آباد، وبمشاركة معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.وألقى سمو وزير الخارجية، كلمة شكر فيها معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية التركمانية على إقامة الندوة بالتزامن مع احتفال المملكة وتركمانستان بمرور ثلاثين عاماً على إقامة العلاقات بين البلدين، مؤكداً على الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتوافق في النظرة والتطلعات والاهتمامات المشتركة.وأشاد بجهود اللجنة السعودية التركمانية المشتركة، واصفاً إياها بعصب تطوير وتفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة وتركمانستان.وبيّن سموه أن المنطقة شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية العديد من الأحداث والتوترات السياسية التي كان لها الأثر على المشهد الدولي، ومع ذلك تمكنت المملكة وتركمانستان على الحفاظ على علاقة متينة وقوية.عقب ذلك، قام سمو وزير الخارجية بجولة على المعهد استمع خلالها لشرحٍ مفصل عن تاريخ المعهد والآليات التي يقدمها لتخريج الدبلوماسيين التركمانيين.// انتهى //17:05ت م0139