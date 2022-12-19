القاهرة 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسبدأت اليوم في القاهرة أعمال الدورة الـ (47) لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، التي ينظمها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عددٍ من رؤساء وممثلي الأجهزة الإحصائية العربية.ويناقش الاجتماع على مدى يومين، عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها سُبل تطوير وتحسين جودة المؤشرات التي تصدرها الأجهزة الإحصائية، وكذلك برنامج عمل وخطة المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية لعامي (2023 – 2024)، ومشروع موازنة المعهد لعام 2023م.ويهدف الاجتماع إلى عرض كل ما هو جديد في علم الإحصاء وتطبيقاته، وتبادل الحوار والتنسيق والتعاون بين الأجهزة الإحصائية، إضافة إلى استعراض التجارب المختلفة في مجال العمل الإحصائي بالدول العربية.// انتهى //17:06ت م0141