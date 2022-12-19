الرياض 25 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 19 ديسمبر 2022 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس, اجتماعه السادس والثلاثين بمقر الهيئة بالرياض.وأقر المجلس الإستراتيجية الرابعة للهيئة (2023 – 2027)، التي تم إعدادها بمشاركة أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع، لتأتي متوائمة مع التوجهات الوطنية بما يحقق رؤية المملكة 2030، كما استعرض المجلس نتائج أداء الهيئة بمبادرات برامج الرؤية، وتقرير أداء الهيئة في الإستراتيجية الثالثة (2018 – 2022م)، بالإضافة إلى إقرار عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.// انتهى //18:11ت م0159