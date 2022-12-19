عشق آباد 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 19 ديسمبر 2022م واسافتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في تركمانستان، بالعاصمة عشق آباد، بحضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية لتركمانستان.ولدى وصول سموه إلى مقر السفارة، قام بقص شريط الافتتاح، وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مبنى السفارة.عقب ذلك، تجول سمو وزير الخارجية ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان في أرجاء السفارة، واطلع على ما تشتمل عليه من مرافق وأقسام.// انتهى //18:13ت م0160